Онлайн-голосование за лучшее благоустройство начнется в Югре с 15 апреля

В Югре с 15 апреля стартует Всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства. Мероприятие пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Жители округа смогут отдать голос и выбрать общественную территорию, которая будет благоустроена в 2024 году.

В прошлом году голосование проводилось в 17 муниципалитетах Югры по 54 объектам. Всего проголосовали свыше 102 тысяч жителей Югры. Победителями признали 25 объектов. В их числе - парк «Лес Победы» в Ханты-Мансийске, спортивная площадка в парке «За Саймой» в Сургуте и бульвар в квартале №18 в Нижневартовске.