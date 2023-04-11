Метеорологи Югры рассказали, почему в Югре было так много осадков

В Югре количество осадков, выпавших в осеннее-весенний сезон 2022-2023 годов, в 1,2-2 раза превысило норму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

«Количество выпадавших осадков в Ханты-Мансийском автономном округе в текущий осенне-зимний период вновь ежемесячно превышало норму примерно от 1,2 до 2 раз в зависимости от месяца», – рассказали журналистам издания.

Метеорологи отметили, что в этот период территория Югры периодически находилась под влиянием циклонов, почти повсеместно наблюдался избыток осадков: «Так, в январе месячное количество осадков составило от 19,8 мм до 54,4 мм, что почти повсеместно выше нормы на 110-236%, а в марте - от 27,9 мм до 65,8 мм, что выше нормы до 253%».