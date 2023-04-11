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​Югорская школьница стала финалисткой телеолимпиады «Умницы и умники»

Школьница из ХМАО вышла в финал телеолимпиады «Умницы и умники»

​Югорская школьница стала финалисткой телеолимпиады «Умницы и умники»
Фото: телеграм-канал Натальи Комаровой

Ученица 11 класса школы №1 Ханты-Мансийска Софья Новикова стала финалисткой телеолимпиады «Умницы и умники». Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова в своем телеграм-канале.

«Мы познакомились почти год назад, на съемках регионального отборочного этапа программы «Умницы и умники». Тогда школьница покорила своей эрудицией, стала победителем и получила право принять участие в программе на Первом канале. Автор и ведущий телеолимпиады для старшеклассников «Умницы и умники» Юрий Вяземский пригласил Софью на съемки в Москву», - написала глава региона.

Финал игры «Умницы и умники» с участием Софьи выйдет на Первом канале в июне. А 14 апреля в Югре пройдет очередной отборочный региональный этап проекта.


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Сегодня в 14:24, просмотров: 133, комментариев: 0
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