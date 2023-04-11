У 34 югорчан диагностировали коронавирус за минувшие сутки

В Югре за минувшие сутки выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Новых заболевших зарегистрировали лишь в шести муниципалитетах округа: Сургуте - 14, Нижневартовске - 9, Урае - 5, Нефтеюганске - 3, Нефтеюганском районе - 2, Когалыме - 1.

На момент выявления у 33 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 - пневмония, уточнили в пресс-службе окружного правительства.

Вылечились за сутки 133 человека, за весь период пандемии – 263 295 югорчан. Умерли за весь период в Югре 2 613 пациентов с ковидом.