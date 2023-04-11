Югорские спортсменки стали победительницами всероссийских соревнований по дзюдо

Спортсменки из ХМАО Александра Балабанова и Ангелина Жукова стали победительницами всероссийских соревнований по дзюдо памяти заслуженного тренера России Славика Кудзиева. Турнир прошел в Тюмени. В нем приняли участие более 150 атлетов из Приволжского, Сибирского, Центрального, Южного и Уральского федеральных округов, сообщает телеграм-канал регионального правительства.

По итогам поединков Ангелина Жукова из Нижневартовска стала лучшей в весовой категории до 57 килограммов, а воспитанница нефтеюганской школы дзюдо Александра Балабанова завоевала награду высшего достоинства до 63 килограммов.