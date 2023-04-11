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​Югорчанки победили на всероссийских соревнованиях по дзюдо

Югорские спортсменки стали победительницами всероссийских соревнований по дзюдо

​Югорчанки победили на всероссийских соревнованиях по дзюдо
Фото: телеграм-канал "Югра-официально"

Спортсменки из ХМАО Александра Балабанова и Ангелина Жукова стали победительницами всероссийских соревнований по дзюдо памяти заслуженного тренера России Славика Кудзиева. Турнир прошел в Тюмени. В нем приняли участие более 150 атлетов из Приволжского, Сибирского, Центрального, Южного и Уральского федеральных округов, сообщает телеграм-канал регионального правительства.

По итогам поединков Ангелина Жукова из Нижневартовска стала лучшей в весовой категории до 57 килограммов, а воспитанница нефтеюганской школы дзюдо Александра Балабанова завоевала награду высшего достоинства до 63 килограммов.


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Сегодня в 11:28, просмотров: 120, комментариев: 0
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