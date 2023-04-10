Югра вошла в тройку лучших регионов страны по качеству медицинских услуг

По качеству медицинских услуг в стране лидируют Москва, Санкт-Петербург и Югра. Результаты рейтинга АСИ озвучили во время прямого эфира с губернатором округа Натальей Комаровой.

Как прозвучало во время прямой линии, это заслуга и оценка эффективности всей системы здравоохранения региона, участия власти, профессионализма медицинских коллективов и опыта ветеранов отрасли.

В ходе встречи Наталья Комарова отметила, что несмотря на достижения в этой области, есть и болевые точки. Например, граждане часто жалуются на работу электронной регистратуры Югры, на нехватку узких специалистов.

«Очень важно все выявляемые факты оперативно фиксировать, стремиться как можно быстрее решать проблемы, при этом исключить возможность повторения ошибок», – подчеркнула глава региона.