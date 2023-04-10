Двое жителей Югры угнали автомобили, похитили человека и подожгли дом

В Нягани вынесли приговор двум местным жителям за угон двух автомобилей и похищение человека, которому они угрожали топором. Суд назначил преступникам 13 и 10 лет колонии строгого режима.

«Подсудимые в ночь с 24 на 25 июля 2021 года совершили угон двух транспортных средств на территории Нягани. После этого злоумышленники ворвались в дом местного жителя, к которому испытывали личные неприязненные отношения. Угрожая ему топором, они принудительно посадили мужчину в угнанный автомобиль, заблокировали двери и повезли в лес, − говорится в сообщении прокуратуры Югры. − Во время передвижения по городу автомобиль под управлением одного из виновных был остановлен сотрудниками правоохранительных органов. При проверке документов потерпевшему удалось выбежать из машины и сообщить инспекторам ДПС о своем похищении».

Кроме того, один из подсудимых в июле 2021 года в ночное время пришел по месту жительства своего отчима, с которым у него произошла ссора, облил входную дверь бензином и поджег жилье.