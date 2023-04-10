77 водителей с признаками опьянения задержали на дорогах ХМАО за неделю

В Югре за минувшую неделю, с 1 по 7 апреля, задержали 77 водителей с признаками опьянения. В отношении семерых из них, повторно севших за руль пьяными, возбудили уголовные дела, сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции региона.

Один из пьяных водителей учинил ДТП в Нижневартовске. По данным ведомства, 40-летний мужчина, управляя Skoda, не справился с управлением и допустил занос автомобиля с последующим наездом на опору освещения. Водитель получил травмы, а от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Впрочем, избежать наказания это не помогло. В Госавтоинспекции напомнили, что отказ от медосвидетельствования, как и вождение в нетрезвом состоянии влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения прав на срок до 2 лет.

Сообщить о нетрезвом водителе можно по телефону «02» (с мобильного – 102), а также в чат-боте «ДПС ХМАО – Югра» в Телеграме.