В Югре планируют ввести пожароопасный период в конце апреля

В лесах Югры с 28 апреля планируют ввести пожароопасный период. Его уже открыли в 46 субъектах России, поделились в пресс-службе депнедра округа.

«В Уральском федеральном округе он объявлен в Курганской и Тюменской областях, а также в отдельных районах Челябинской области. С начала пожароопасного сезона на этих территориях, по данным на 7 апреля, зарегистрировано 46 лесных пожаров на общей площади 323 га. В 54% случаев причиной стало нарушение правил пожарной безопасности, в 41% — переход огня в лес с земель иных категорий», − добавили в ведомстве.

Напоминаем, ранее в Тюменской области из-за схода снежного покрова в лесах установили особый противопожарный режим.