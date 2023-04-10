16+
Логотип Сиапресс
USD  82,3988   EUR  90,2892  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Югорским школьникам расскажут, как можно помочь бездомным животным

«Единый урок добра» пройдет в школах ХМАО

Югорским школьникам расскажут, как можно помочь бездомным животным
Фото: pixabay

В Югре 20 апреля пройдет «Единый урок добра». Детям расскажут об ответственном отношении к животным, о том, как можно помочь бездомным кошкам и собакам, а также о том, почему важно чипировать, вакцинировать и стерилизовать питомцев. Об этом сообщает телеграм-канал правительства ХМАО.

Уроки будут проводиться в разных форматах. Предусмотрены беседы и дискуссии, просмотры тематических фильмов, конкурсы и викторины, квесты и флешмобы, а также экскурсии в приюты для животных и волонтерские организации.

Ранее в Югре стартовала зоозащитная акция «Веснушка». Все желающие могут присоединиться к волонтерам, ухаживающим за бездомными животными, принести в приют корм или забрать к себе понравившуюся собаку или кота.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:14, просмотров: 148, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2127
  2. В Сургуте ищут зубного техника на зарплату в 300 тысяч рублей 956
  3. Мокрый снег и дождь ожидаются в Югре в начале рабочей недели 919
  4. ​Вартовчан зовут на общегородские субботники 826
  5. Жителей Сургутского района штрафуют за самовыгул животных 811
  6. Свыше 6 тысяч югорчан планируется расселить из аварийного жилья в 2023 году 743
  7. ​Аграрии Тюменской области досрочно начали сельскохозяйственный сезон 741
  8. Пять человек пострадали при столкновении трех авто в Югре 323
  9. ​На югорских трассах ограничили скорость из-за метели 304
  10. Главе Нефтеюганска вручат желтое ведро за наибольшее количество луж 298
  1. ​Нельзя выйти в тапочках из подъезда, тут же сесть в автобус и приехать к месту назначения. Такого нет нигде в мире 2139
  2. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2127
  3. Улицы, парки и скверы Сургута активно очищают от сугробов 1881
  4. Самый богатый депутат Сургута хочет построить пирамиду 1811
  5. «У Югры есть большой потенциал по развитию цифровой культуры» 1760
  6. ​Будет трудно 1755
  7. ​Давайте посмотрим, какова ситуация с общественным транспортом в Тюмени 1734
  8. Как распознать мошенника в переписке? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1720
  9. В Сургуте открылась первая в УрФО и четвертая в России «Школа 21» 1705
  10. В Сургуте выявили 37 объектов с признаками самовольного строительства 1687
  1. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 10408
  2. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 4466
  3. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3587
  4. ​АО «Транснефть – Сибирь» повысило надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах 3557
  5. ​Бхай или не бхай? 3490
  6. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 3483
  7. Отстаньте от детей 3380
  8. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 3379
  9. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 3244
  10. Полёты во сне… и наяву 3111

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика