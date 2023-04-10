В Югре в конце апреля начинается сезон охоты

В конце апреля югорские охотники смогут начать добывать водоплавающую и боровую дичь. Об этом сообщает издание «Звезда Лангепаса» со ссылкой на региональный Природнадзор.

Так, в охотничьих угодьях Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных южнее 61° северной широты, весенняя охота начинается с последней пятницы апреля. В охотничьих угодьях Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных от 61° северной широты до 62°, — с первой пятницы мая.

Отмечается, что каждый охотник должен иметь при себе охотничий билет единого федерального образца, действующее разрешение на право ношения огнестрельного оружия, разрешение на добычу ресурсов.