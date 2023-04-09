16+
Логотип Сиапресс
USD  82,3988   EUR  90,2892  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Свыше 6 тысяч югорчан планируется расселить из аварийного жилья в 2023 году

​В пяти муниципалитетах Югры завершили запланированное расселение аварийного жилья

Свыше 6 тысяч югорчан планируется расселить из аварийного жилья в 2023 году
Фото: pixabay

В пяти муниципалитетах Югры завершили расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом сообщает телеграм-канал правительства ХМАО.

«В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе реализуются программы по улучшению жилищных условий. Расселение аварийных домов, которые были признаны таковыми до 1 января 2017 года, уже завершено в Пыть-Яхе, Сургутском районе, Ханты-Мансийске, Югорске и Нягани», - говорится в сообщении.

С начала 2023 года в округе расселили 24 000 кв. метров аварийного жилья. Ожидается, что до конца года в новые квартиры переедут 6 249 югорчан. Всего же с с 2019 года в региональной программе по расселению аварийных домов приняли участие 37 000 человек.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:30, просмотров: 119, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Пять проектов Сургута победили в региональном конкурсе инициативных проектов 443
  2. ​Школьники Тюменской области примут участие в детском дне Культурно-образовательного форума 407
  3. ​Почти 4 тысячи спортсменов собрал Югорский лыжный марафон 391
  4. ​В МЧС назвали основные запреты при езде на электросамокатах 375
  5. В Сургуте ищут зубного техника на зарплату в 300 тысяч рублей 368
  6. Югорская певица выступит на вокальном конкурсе от Минобороны 347
  7. Югорская компания выплатила 38 млн рублей после возбуждения уголовного дела 345
  8. ​Тюмень собрала отличников по информатике со всей страны 282
  9. ​Вартовчан зовут на общегородские субботники 273
  10. Жителей Сургутского района штрафуют за самовыгул животных 213
  1. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 3414
  2. ​Нельзя выйти в тапочках из подъезда, тут же сесть в автобус и приехать к месту назначения. Такого нет нигде в мире 2023
  3. ​В Сургуте две женщины упали с 9 этажа 1890
  4. Улицы, парки и скверы Сургута активно очищают от сугробов 1813
  5. «У Югры есть большой потенциал по развитию цифровой культуры» 1677
  6. Самый богатый депутат Сургута хочет построить пирамиду 1655
  7. Что нужно знать о бездомных собаках? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1651
  8. В Сургуте открылась первая в УрФО и четвертая в России «Школа 21» 1626
  9. ​Давайте посмотрим, какова ситуация с общественным транспортом в Тюмени 1624
  10. Как распознать мошенника в переписке? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1603
  1. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 10338
  2. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 4393
  3. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3534
  4. ​АО «Транснефть – Сибирь» повысило надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах 3471
  5. ​Бхай или не бхай? 3446
  6. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 3414
  7. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 3327
  8. Отстаньте от детей 3290
  9. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 3195
  10. Полёты во сне… и наяву 3056

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика