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Югорская певица выступит на вокальном конкурсе от Минобороны

Вокалистка из ХМАО споет на всероссийском вокальном конкурсе «Звезда – 2023»

Югорская певица выступит на вокальном конкурсе от Минобороны
Фото: телеграм-канал "Югра-официально"

Певица из ХМАО Мелинэ Авакян выступит на всероссийском вокальном конкурсе «Звезда – 2023», который организует телеканал «Звезда» при поддержке Минобороны и Минкульта РФ. Участие в конкурсе примут представители 89 регионов страны, сообщает телеграм-канал правительства ХМАО.

Эфиры с выступлениями вокалистов будут проходить еженедельно с 8 апреля. В этот период запустят зрительское голосование. Победителя выберут по результатам голосования с учетом мнения экспертов.

Мелинэ Авакян выступает под псевдонимом HALISA. Проголосовать за певицу можно здесь.


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Сегодня в 12:27, просмотров: 88, комментариев: 0
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