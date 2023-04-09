Компания из Нефтеюганска задолжала налоговой 38 миллионов рублей

В Югре завершилось расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере. По данным СУ СКР по ХМАО, компания из Нефтеюганска задолжала налоговой 38 млн рублей.

«В ходе следствия установлено, что директор и учредитель коммерческой организации, осуществляющей деятельность на территории Нефтеюганска, в период с 2017 по 2020 год уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 38 миллионов рублей», - отметили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

В ведомстве добавили, что подозреваемый возместил ущерб «добровольно и в полном объеме» - выплатил не только сумму недоимки по налогам, но также штрафы и пени. После этого уголовное дело закрыли.