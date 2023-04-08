Югорчанам напомнили о комендантском часе для детей

Теперь юные югорчане смогут находиться на улице до 11 вечера. Об этом рассказали в пресс-службе городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лангепаса.

«Согласно закону, детям до 16 лет нельзя находиться в общественных местах без мам и пап или законных представителей с 23:00 до 6:00. Это время действует с апреля по октябрь», — сообщили в ведомстве.

С ноября запрет возвращается в «зимний» режим – несовершеннолетние должны находиться дома с 22:00. За нарушение родителей привлекут к административной ответственности – штраф составляет от 500 до 1000 рублей.