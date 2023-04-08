В Пыть-Яхе задержали наркосбытчика с крупной партией запрещенных веществ

В Пыть-Яхе сотрудники полиции задержали 35-летнего наркосбытчика. При обыске съемной квартиры мужчины изъяли 700 грамм N-метилэфедрона. Он ранее подозревался по уголовному делу о незаконном сборе наркотиков. Об этом сообщили в полиции Югры.

«35-летний житель Салехарда, задержанный ранее в Пыть-Яхе за покушение на сбыт запрещенных веществ через тайники-закладки, не успел расфасовать часть наркотика и хранил его в арендованной квартире в Салехарде. Об этом полицейским стало известно во время расследования уголовного дела», –пояснили в ведомстве.