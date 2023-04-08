ХМАО вошел в топ-5 регионов по зачислению школьников через единый портал госуслуг

В Югре 96% первоклассников зачислены в школу через Госуслуги. В общероссийском рейтинге ХМАО попал в топ-5 регионов, где чаще всего родители подавали заявление для определения ребенка в школу через единый портал. Об этом стало известно в пресс-службе в департаменте информационных технологий и цифрового развития ХМАО.
Минцифры представило соответствующий рейтинг:
- 1.Санкт-Петербург.
- 2.Свердловская область.
- 3.Самарская область.
- 4.Ханты-Мансийский АО — Югра.
- 5.Челябинская область.
«Для обеспечения высокого уровня работоспособности и отказоустойчивости ГИС Образования Югры специалистами были увеличены технические мощности главного регионального образовательного онлайн-сервиса. Кроме того, система была доработана с учетом законодательных изменений», — рассказали в пресс-службе
В обновленной государственной системе реализован функционал в части территориальной привязки образовательных организаций Югры, обновлена информация для льготных категорий заявителей, а также реализован сервис отображения наличия свободных мест в общеобразовательных организациях.