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96% первоклассников ХМАО зачислены в школу через Госуслуги

ХМАО вошел в топ-5 регионов по зачислению школьников через единый портал госуслуг

96% первоклассников ХМАО зачислены в школу через Госуслуги
Фото: администрация Сургута

В Югре 96% первоклассников зачислены в школу через Госуслуги. В общероссийском рейтинге ХМАО попал в топ-5 регионов, где чаще всего родители подавали заявление для определения ребенка в школу через единый портал. Об этом стало известно в пресс-службе в департаменте информационных технологий и цифрового развития ХМАО.

Минцифры представило соответствующий рейтинг:

  • 1.Санкт-Петербург.
  • 2.Свердловская область.
  • 3.Самарская область.
  • 4.Ханты-Мансийский АО — Югра.
  • 5.Челябинская область.

«Для обеспечения высокого уровня работоспособности и отказоустойчивости ГИС Образования Югры специалистами были увеличены технические мощности главного регионального образовательного онлайн-сервиса. Кроме того, система была доработана с учетом законодательных изменений», — рассказали в пресс-службе

В обновленной государственной системе реализован функционал в части территориальной привязки образовательных организаций Югры, обновлена информация для льготных категорий заявителей, а также реализован сервис отображения наличия свободных мест в общеобразовательных организациях.


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Сегодня в 09:42, просмотров: 125, комментариев: 0
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