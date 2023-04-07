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Последние зимники в Югре закроют 10 апреля

В Югре завершают работу зимники и ледовые переправы

Последние зимники в Югре закроют 10 апреля
Фото: телеграм-канал "Дороги Югры"

Эксплуатация зимников и ледовых переправ в ХМАО завершится 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления автомобильных дорог.

«С 10 апреля 2023 года закрывается движение транспортных средств по оставшимся автозимникам Нижневартовского района», — говорится в сообщении.

Речь идет о трех зимних автомобильных дорогах: поселок Белорусский — село Ларьяк, село Ларьяк — деревня Чехломей — деревня Большой Ларьяк, село Былино — поселок Зайцева речка.

Таким образом, добавили в ведомстве, в Югре завершается сезон эксплуатации всех автозимников и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения.


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Сегодня в 14:51, просмотров: 52, комментариев: 0
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