У 143 югорчан диагностировали коронавирус за минувшие сутки

В 20 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявлено 143 новых заболевших коронавирусом. Их них в Сургуте - 40, Ханты-Мансийске - 23, Лангепасе - 14, Нижневартовске - 10. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 8 новых случаев заражения.

На момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 - пневмония. «В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 18 случаев, 18-29 лет – 22 случая, 30-49 лет – 46, 50-64 лет – 39, старше 65 лет – 18», - сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

Вылечились за сутки 149 человек, за весь период пандемии – 262 821 югорчанин. Скончались за весь период 2 613 пациентов с ковидом.