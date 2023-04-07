16+
Логотип Сиапресс
USD  82,3988   EUR  90,2892  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Мошенники выманили у югорчанки почти 3 млн рублей, а потом сознались в обмане

Почти 3 млн рублей перевела югорчанка лжебанкирам, помогая поймать «преступников»

Мошенники выманили у югорчанки почти 3 млн рублей, а потом сознались в обмане
Фото: pixabay

27-летняя жительница Советского пострадала от уловок мошенников. Она перевела на их счета почти 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ОМВД по Советскому району.

В конце марта девушке позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Центробанка. Они убедили югорчанку в том, что неизвестные люди пытаются оформить на нее кредит, а потому она сама должна взять несколько кредитов и перевести им деньги. Аферисты также уговорили девушку сохранить их беседу в тайне - якобы это нужно для поимки преступников, пытающихся оформить на нее кредиты.

«На протяжении четырех дней девушка оформляла кредиты и переводила денежные средства. Всего мошенникам удалось завладеть денежными средствами заявительницы в сумме 2 миллиона 794 тысячи 656 рублей, из которых 913 тысяч рублей собственные средства, остальные заемные. Когда девушке перестали давать кредиты, она сообщила об этом звонившим, которые в ответ признались, что обманули ее», - рассказали в пресс-службе ведомства.

О случившемся девушка также рассказала родственникам, они и отправили ее в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.


нравится (5) не нравится (0)
07 апреля в 13:00, просмотров: 924, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутянам напомнили о старых схемах онлайн-мошенников 910
  2. Лжесотрудник оператора мобильной связи обманул сургутянку на 30 тысяч 849
  3. Врачи кардиоцентра Сургута помогли 16 иностранцам с болезнями сердца 797
  4. ​Пожилые супружеские пары Тюменской области получают выплаты к юбилею брака 754
  5. Угощайтесь: три необычных рецепта пасхальных куличей // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 733
  6. Архитектор Ботанического сада в Сургуте, весельчак, душа компании, лучший тамада, для друзей просто – Агабабыч 649
  7. ​Школьники Тюменской области примут участие в детском дне Культурно-образовательного форума 312
  8. ​Почти 4 тысячи спортсменов собрал Югорский лыжный марафон 292
  9. Пять проектов Сургута победили в региональном конкурсе инициативных проектов 288
  10. ​В МЧС назвали основные запреты при езде на электросамокатах 173
  1. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 3399
  2. ​Глава Сбербанка Герман Греф откроет в Сургуте школу программирования 2158
  3. ​Нельзя выйти в тапочках из подъезда, тут же сесть в автобус и приехать к месту назначения. Такого нет нигде в мире 1998
  4. ​В Югре работодатели следят за подчиненными в соцсетях 1915
  5. ​В Сургуте две женщины упали с 9 этажа 1877
  6. Улицы, парки и скверы Сургута активно очищают от сугробов 1797
  7. ​Самолет из Нижневартовска ушел на второй круг из-за постороннего предмета на ВПП 1699
  8. «У Югры есть большой потенциал по развитию цифровой культуры» 1656
  9. Что нужно знать о бездомных собаках? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1635
  10. Самый богатый депутат Сургута хочет построить пирамиду 1625
  1. ​Был ли майдан? 15055
  2. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 10323
  3. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 4375
  4. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3522
  5. ​АО «Транснефть – Сибирь» повысило надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах 3456
  6. ​Бхай или не бхай? 3435
  7. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 3399
  8. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 3318
  9. Отстаньте от детей 3269
  10. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 3186

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика