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Дождь со снегом ожидается в Югре в предстоящие выходные

Синоптики дали прогноз на предстоящие выходные в ХМАО: пройдет дождь со снегом

Дождь со снегом ожидается в Югре в предстоящие выходные
Фото: pixabay

В предстоящие выходные в Югре пройдут мокрый снег и дождь. Правда, много осадков не ожидается, сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в субботу, 8 апреля, воздух днем прогреется до +5 градусов, местами на западе - до +10. Ночью температура воздуха составит -5-10 градусов, при прояснениях - до -12-17 градусов. В течение дня будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер подует со стороны запада с порывами до 15 м/с.

В воскресенье, 9 апреля, в дневные часы ожидается +1+6 градусов, местами на западе потеплеет до +11 градусов. Ночью столбик термометра покажет -2-7 градусов, на востоке похолодает до -9-14 градусов. Также синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер западный со скоростью 7-12 м/с.


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Сегодня в 10:14, просмотров: 48, комментариев: 0
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