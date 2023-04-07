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Двое детей угодили под колеса автомобилей в ХМАО

Мальчик и девочка пострадали в ДТП в Югре за минувшие сутки

Двое детей угодили под колеса автомобилей в ХМАО
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

Двое детей получили травмы на дорогах ХМАО за минувшие сутки. Первая авария произошла утром в Нижневартовске. По данным Госавтоинспекции Югры, 33-летняя водитель автомобиля Haval, двигаясь в жилой зоне, допустила наезд на 12-летнюю девочку.

Вторая авария случилась вечером в Сургуте. 32-летняя женщина, управляя автомобилем Lifan, сбила 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 4 ДТП,в которых пострадали 4 человека.


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Сегодня в 09:52, просмотров: 95, комментариев: 0
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