​Соревнования по дрон-рейсингу пройдут в Сургутском районе

В Сургутском районе 15 апреля пройдут II открытые районные соревнования управляемых дронов DRON RACING. Состязания состоятся в БСК «Лидер» в Белом Яре, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Цель соревнований – расширение технического кругозора и содействие в реализации потенциальных возможностей детей и подростков в области технологий беспилотных летательных аппаратов. Соревнования у нашей технически подкованной молодежи пользуются спросом. Приглашаем девчонок и мальчишек к участию», - рассказали в пресс-службе.

Впервые соревнования DRON RACING прошли в прошлом году. В этому году заявки на участие подали уже 9 команд из Сургутского района. Заинтересовались участием и ребята из соседних муниципалитетов. Всего организаторы ожидают порядка 60 участников.

Подать заявку на соревнование можно до 11 апреля здесь.