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​В Югре готовятся обеспечивать безопасность на массовых мероприятиях весны и лета

Губернатор Югры провела заседание антитеррористической комиссии

​В Югре готовятся обеспечивать безопасность на массовых мероприятиях весны и лета
Фото pixabay.com

В Югре состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба под председательством Натальи Комаровой. Губернатор отметила, что 14 февраля на заседании национального антитеррористического комитета директор ФСБ Александр Бортников отметил рост числа атак и посягательств на инфраструктурные и социальные объекты. Поэтому глава региона особо отметила, что в этих условиях нужно усилить меры по обеспечению безопасности граждан и важных объектов, а также ведения профилактической работы, передает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Тема безопасности приобретает особую важность ввиду большого количества массовых мероприятий, запланированных в автономном округе в ближайшие дни, недели и месяцы. Среди них, например: православная Пасха, Праздник весны и труда, День Победы, День России, Ураза-байрам, Курбан-байрам, а также Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.

Наталья Комарова подчеркнула, что органы исполнительной власти региона, органы местного самоуправления и правоохранители должны предельно четко отработать вопросы безопасности и антитеррористической деятельности на этих мероприятиях, а также в повседневной жизни региона. «Каждое решение, направленное на защиту югорчан и объектов от террористического посягательства, должно быть выполнено не формально, а исключительно профессионально», – настроила коллег губернатор.


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Сегодня в 17:29, просмотров: 86, комментариев: 0
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