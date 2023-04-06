​В Югре разыскивают пропавшую без вести женщину

В Югре разыскивают 61-летнюю жительницу поселка Дальний Кондинского района Галину Кодь. Она отправилась автостопом в Урай и пропала, сообщает пресс-служба СК СКР по ХМАО.

«26 февраля 2023 года около 17 часов Кодь Г.Г. была замечена на автодороге «ЮГ», где она останавливала автотранспортные средства, направлявшиеся от поселка Дальний в сторону города Урая. В последний раз женщину видели 1 марта 2023 года возле дома № 12 в мкр. Западный в городе Урае», - говорится в сообщении.

По факту исчезновения югорчанки проводится процессуальная проверка.

Приметы женщины: рост около 165 см, среднего телосложения, волосы седые короткие, нос прямой, глаза светлые. Была одета в болоньевую куртку темного цвета, светлую шапку с блестками и серые валенки.

Следователи просят югорчан помочь в распространении сведений о розыске женщины. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Галины Кодь, просят обращаться в отдел криминалистики следственного управления по телефону: 8 (3467) 32-72-53, на телефон дежурной службы 8-950-502-74-52 или в ОМВД России по Кондинскому району: 8(34677) 34-4-29, 3-51-51