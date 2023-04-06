Суточное число новых заболевших коронавирусом в ХМАО вновь превысило 100 человек

В 14 муниципалитетах Югры за сутки выявлено 129 новых заболевших коронавирусом, при этом на протяжении недели ежедневно регистрировалось менее 100 новых случаев. Больше всего новых заболевших в Сургуте - 39, Нижневартовске - 16, Ханты-Мансийске - 13, Пыть-Яхе - 12 и Кондинском районе - 11. В других городах и районах ХМАО зафикисровано от 1 до 9 случаев заражения.

На момент выявления у 127 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 - пневмония. «В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 29 случаев, 18-29 лет – 18 случаев, 30-49 лет – 43, 50-64 лет – 19, старше 65 лет – 20», - уточнили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

Вылечились за сутки 138 человек, за весь период пандемии – 262 672 югорчанина. Умерли за весь период 2 613 пациентов с ковидом.