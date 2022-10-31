125 новых случаев коронавируса зафиксировали в Югре за сутки

125 новых случаев коронавирусной инфекцией выявили в 17 муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 41 – в Сургуте, 11 – Нефтеюганском районе, 9 – Ханты-Мансийске и 9 – Нефтеюганске.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 117, пневмония – 8», – отметили в окружном оперативном штабе.

Всего коронавирусом в Югре болеют 1 354 человека. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 249 345. Выздоровели за весь период 245 404 человека. Скончалось 2 587 пациентов.