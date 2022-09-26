В ХМАО пьяный мужчина на погрузчике не справился с управлением и вылетел в кювет

Пьяный житель Октябрьского района ехал на погрузчике и свалился в кювет. Во время ДТП, к счастью, никто не пострадал. По информации Госавтоинспекции Югры, инцидент произошел на минувшей неделе.

«Окружная Госавтоинспекция обращает внимание жителей Югры на необходимость проявления ежедневной бдительности и незамедлительно сообщать о всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД», – сообщили в ведомстве.

Отметим, что за прошлую неделю на дорогах округа задержан 121 водитель с признаками опьянения. Возбуждено 7 семь уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами будучи пьяными.