В Нягани откроют особую экономическую зону

В ходе заседания правительства Югры было одобрено решение о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории Нягани. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«В особой экономической зоне запланировано участие пяти якорных потенциальных резидентов-инвесторов с общим объемом инвестиций более 24,6 млрд рублей», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента экономического развития Югры Виталий Костин.

Стоит отметить, что благодаря созданию особой экономической зоны, власти Югры надеются повысить инвестиционную привлекательность Нягани, а также мотивировать рост вложений в экономику округа, создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления.