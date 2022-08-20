Школьники в ХМАО начнут учебный год в штатном режиме

Школьники и студенты в Югре начнут учебный год в очном формате. Об этом рассказал директор департамента образования округа Алексей Дренин. По его словам, на данный момент нет никаких предпосылок для перевода обучающихся на дистанционный формат.

«1 сентября в Югре 322 школы начнут свою работу в офлайн режиме. Рассчитываем, что эпидобстановка нам это позволит. Необходимо отметить, что теперь «онлайн» всегда будет сопровождать учебный процесс. Еще в прошлом году мы наработали технологии, которые хорошо себя зарекомендовали. И это касается не только ситуации с COVID-19. Чтобы учебный процесс не прерывался из-за карантина или во время актированных дней, занятия будут проходить в онлайн-режиме», – заявил Дренин.