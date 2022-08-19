В Югре среднегодовой пробег автомобилей выше, чем в целом по стране

Среднегодовой пробег автомобилей в ХМАО составляет 18 800 километров. Средний показатель в целом по стране составляет 18 700. Подсчет сделан на основе анализа 400 тысяч объявлений о продаже машин на портале Дром в возрасте до пяти лет, исключая автомобили с признаками скрученного пробега.

Лидером по среднегодовому пробегу в ХМАО является УАЗ Пикап (36 660 км). Далее идут Chevrolet Niva (26 600 км), Volkswagen Polo (23 900 км), Лада Ларгус (23 680 км), Hyundai Solaris (22 400 км) и Лада Веста (21 670 км). Самыми маленькими пробегами могут похвастаться премиум-авто и электромобили. Например, владельцы Nissan Leaf проезжают 11 000 км в год.

«Эти данные могут помочь при покупке автомобиля. Если фактический пробег машины сильно отличается от среднего, то советуем тщательнее проверить авто на предмет скрутки. Конечно, надо понимать, что у каждого автолюбителя своя «норма» дневного или годового наката. Для кого-то, исходя из целей эксплуатации авто, нормой будет проехать за год 5000-6000 километров, а кто-то сможет накатать и все 50 000. Однако пробег 10000 километров за 5 лет однозначно должен насторожить» — отмечает аналитик автомобильного сайта Дром Алексей Гришин.