Директор югорской компании стал фигурантом уголовного дела из-за долгов по зарплате

Учредитель и генеральный директор ООО «Астарта» из Радужного стал фигурантом уголовного дела из-за долгов по зарплате перед сотрудниками. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, директор компании, осуществляющей деятельность в сфере торговли нефтепродуктами, не выплатил двум работникам зарплату за период с февраля по май. Сумма задолженности превысила 140 тыс. рублей.

«Несмотря на наличие достаточных денежных средств у предприятия, подозреваемый расходовал их на иные нужды, в том числе на расходы с контрагентами, а также на выплату собственной заработной платы», - говорится в сообщении пресс-службы.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Расследование уголовного дела и погашение задолженности находятся на контроле прокуратуры.