16+
Логотип Сиапресс
USD  61,3101   EUR  62,5695  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

На югорского бизнесмена завели уголовное дело из-за долгов перед сотрудниками

Директор югорской компании стал фигурантом уголовного дела из-за долгов по зарплате

На югорского бизнесмена завели уголовное дело из-за долгов перед сотрудниками
pixabay.com

Учредитель и генеральный директор ООО «Астарта» из Радужного стал фигурантом уголовного дела из-за долгов по зарплате перед сотрудниками. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, директор компании, осуществляющей деятельность в сфере торговли нефтепродуктами, не выплатил двум работникам зарплату за период с февраля по май. Сумма задолженности превысила 140 тыс. рублей.

«Несмотря на наличие достаточных денежных средств у предприятия, подозреваемый расходовал их на иные нужды, в том числе на расходы с контрагентами, а также на выплату собственной заработной платы», - говорится в сообщении пресс-службы.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Расследование уголовного дела и погашение задолженности находятся на контроле прокуратуры.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:40, просмотров: 28, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре нашли тело утонувшего при спасении детей мужчины 1127
  2. Аviaincident: у летевшего в Сургут самолета отказало оборудование 790
  3. ​Число болеющих ковидом югорчан достигло 767 635
  4. ​Югра купит новое медицинское оборудование на сотни миллионов рублей 603
  5. От винта полетели, полетели // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 581
  6. ​Наталья Комарова поздравила Нефтеюганский район с днем рождения в прямом эфире 548
  7. ​ТОП книг для детей об экономике и финансах в двух частях – для самых маленьких и для более взрослых 416
  8. ​Штрафы, штрафы, издевательская индексация и профит от детей 367
  9. ​Движение по мосту через Иртыш в Ханты-Мансийске ограничат на неделю 282
  10. ​5 человек пострадали на югорских дорогах за выходные 212
  1. ​В Сургуте ищут мальчика, который не вернулся из игрового клуба // ОРИЕНТИРОВКА 1742
  2. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 1737
  3. ​Ниже среднего 1693
  4. ​В Югре пропал мужчина, спасавший тонущих детей 1666
  5. Девятилетний сургутянин снялся в кино по мотивам произведений Кира Булычева 1625
  6. ​В Ханты-Мансийске буксировали самолет авиакомпании Utair 1622
  7. Сургутянка убила малознакомую женщину из-за ее раздражительного поведения 1489
  8. Сургутяне сообщили о демонтаже двадцатилетнего недостроя на Мелик-Карамова 1418
  9. ​Муниципалитетам Югры раздали 200 млн рублей за хорошую работу 1373
  10. Сургутян приглашают на велоквест 1368
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 5961
  2. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 5174
  3. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 4161
  4. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 4150
  5. Лебединая верность 3876
  6. У кого что болит 3870
  7. Кондаковы 3528
  8. ​Государство дает нам выбор: купить студию или двушку в муравейнике. А выбор должен быть другим 3227
  9. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 3197
  10. ​В Югре пошли грибы. Как и где собирать? ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2604

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика