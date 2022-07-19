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В Югре лоси прячутся от оводов и мошек в водоемах, а там их поджидают браконьеры

Операцию «Овод» проводят в ХМАО ради спасения лосей от браконьеров

В Югре лоси прячутся от оводов и мошек в водоемах, а там их поджидают браконьеры
телеграм-канал "Природнадзор ХМАО"

Природнадзор Югры запустил операцию «Овод» ради защиты лосей от браконьеров. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в лесах округа наблюдается много оводов, мошек и комаров. Пытаясь скрыться от атакующих насекомых, лоси прячутся в глубоких водоемах, рядом с которыми их могут поджидать браконьеры.

В региональном Природнадзоре решили увеличить число выездных мероприятий для профилактики и пресечения возможных фактов браконьерства. Контроль будет усилен на территории охотничьих угодий. Вместе с инспекторами в леса отправятся сотрудники полиции и Росгвардии.


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Сегодня в 12:05, просмотров: 29, комментариев: 0
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