16+
Логотип Сиапресс
USD  53,3641   EUR  56,0535  

Новости

Больше новостей
Вы бы пошли на пиратский показ зарубежного кино в кинотеатрах?
Комментировать
0
Как вы относитесь к повторному прокату советского и российского кино в кинотеатрах?
Комментировать
0
Переезд сургутских чиновников на Маяковского, 15...
Комментировать
0
Больше опросов

Молодого когалымчанина осудят за убийство отца

Житель Когалыма обвиняется в убийстве отца – дело ушло в суд

Молодого когалымчанина осудят за убийство отца
СУ СКР по ХМАО

В Когалыме перед судом предстанет 23-летний местный житель. Он обвиняется в убийстве собственного отца, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло ночью 15 апреля. По версии следствия, обвиняемый, будучи пьяным, в ходе ссоры с 48-летним отцом, возникшей из-за конфликта между родителями, нанес ему не менее 5 ударов кухонным ножом в область грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

«Обвиняемый вину признал частично, оправдывая свои действия агрессивным поведением отца. Вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - отметили в пресс-службе ведомства.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:12, просмотров: 54, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Русские «макдаки» не открылись в югорских городах 829
  2. Сургутский застройщик вынужден сам компенсировать ставку по льготной ипотеке 788
  3. В ХМАО резко выросло число брошенных хозяевами собак 735
  4. Ипотека на квартиры от застройщика: ставки от 0,1% до 7% вернулись в Сургут 664
  5. Суд рассмотрит дело о незаконном обогащении югорского предпринимателя 650
  6. Рядом с Югорском нашли мину времен ВОВ 611
  7. Житель Радужного отработает мат в адрес полицейских 566
  8. ​В Тюмени обсудили эффективность работы информационной инфраструктуры 508
  9. Банк Уралсиб провел день финансовой грамотности в екатеринбургской гимназии «Корифей» 491
  10. ​В Сургуте на затопленной улице находят потерянные автомобильные номера 277
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5791
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 5172
  3. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 1968
  4. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 1889
  5. Получить в морду за пирсинг 1726
  6. ​Умер Андрей Чибирев 1692
  7. «Спасти и сохранить» — главная экологическая акция Югры // Светлана Король 1648
  8. Участок в Ханты-Мансийском районе закрыли на карантин из-за бешенства 1562
  9. Сургутян приглашают на очередной концерт под открытым небом от филармонии 1445
  10. Патриарх Кирилл упал во время литургии и объяснил это законами физики 1442
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 8532
  2. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5791
  3. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 5172
  4. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 3429
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША 3231
  6. Старики и дети 3127
  7. Андрей Филатов позвал сургутян на тренировочный полет «Русских витязей» 3091
  8. Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах 2960
  9. Семь сургутян стали жертвами лжемогильщиков 2802
  10. ​В Когалыме на директора центра соцобслуживания завели уголовное дело 2718

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика