Сироте из Мегиона выделили квартиру после четырех лет ожидания

Прокуратура помогла сироте из Мегиона получить благоустроенную квартиру. Девушка обратилась в надзорное ведомство с заявлением о нарушении ее жилищных прав. В ходе проверки выяснилось, что она осталась без родительского попечения в несовершеннолетнем возрасте. Поскольку жилья у девушки не было, она с 2018 года состояла на учете в качестве нуждающейся в получении квартиры по договору социального найма.

«Вопреки требованиям закона, органами местного самоуправления жилье ей своевременно предоставлено не было», - подчеркнули в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Прокурор Мегиона внес представление в адрес главы города с требованием обеспечить сироту жилым помещением. После прокурорского вмешательства девушке выделили благоустроенную квартиру.