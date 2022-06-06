123 водителя с признаками опьянения задержали в ХМАО за неделю

За минувшую неделю, с 28 мая по 3 июня, сотрудники Госавтоинспекции ХМАО задержали 123 водителя с признаками опьянениями. В отношении 14 водителей завели уголовные дела – за повторное управлением транспортными средствами с признаками опьянениями.

Один из пьяных водителей учинил серьезную аварию на 45 км дороги Сургут – Нижневартовск в Сургутском районе. По данным окружной Госавтоинспекции, 27-летний мужчина, управляя фурой Scania, не учел дорожно-метеорологические условия и допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил травмы.

«Напоминаем, что в случае совершения аварии пьяным водителем с причинением тяжкого вреда здоровью, фигуранту грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. В случае гибели человека наказание ужесточается в качестве лишения свободы на срок от 5 до 12 лет, в случае гибели двух и более человек – от 8 до 15 лет», - подчеркнули в окружной Госавтоинспекции.