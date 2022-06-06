Прокуратура помогла югорчанам перебраться из аварийного жилья в благоустроенное

В Когалыме прокуратура помогла четырем семьям переехать из аварийного жилья в благоустроенное. В ходе проверки выяснилось, что люди живут в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу еще в 2017 году. Несмотря на это, администрация города не предоставила семьям жилые помещения по договору социального найма, а срок отселения домов определила в 2023 -2025 годах.

«Фактически заявители с семьями вынуждены проживать в аварийных домах, подвергая опасности свою жизнь и здоровье», - подчеркнули в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Прокурор, представляя интересы девятерых человек, обратился в суд с требованием обязать местную администрацию предоставить им благоустроенное жилье. Суд иск удовлетворил.

«В настоящее время судебные решения исполнены, заявителям предоставлены благоустроенные жилые помещения», - уточнили в пресс-службе прокуратуры.