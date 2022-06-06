21 новый случай ковида выявлен в Югре за сутки

В Югре за последние сутки подтвердился 21 новый случай заражения коронавирусом. Новые заболевшие выявлены в 8 муниципалитетах округа, в том числе в Нягани – 5 и Сургуте – 4. У 16 пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ, у 4 заболевание протекает в виде пневмонии, сообщили в окружном оперативном штабе.

С учетом новых заболевших общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло в ХМАО 210 813. Из них 325 случаев остаются активными. Выздоровели за весь период в регионе 207 937 человек. Скончался 2 551 пациент.