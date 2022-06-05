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За сутки от ковида скончался один югорчанин

Новые случаи коронавируса выявлены в 7 муниципалитетах Югры

За сутки от ковида скончался один югорчанин
Фото: pexels.com

За последние сутки в ХМАО выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом в 7 муниципалитетах. Днем ранее было 25. За всю пандемию болезни перенесли 210 792 югорчан.

Больше всего зафиксировано в Нижневартовске (+6 пациентов), Нягани (+4), Сургуте (+4). У одного заболевшего ковид проявляется в виде пневмонии, у 19 наблюдаются симптомы ОРВИ, сообщили в окружном оперативном штабе.

Также за сутки в Югре от коронавируса умер один пациент. Общее число жертв инфекции в Югре достигло 2 551 человека. Выздоровели за весь период 207 914 пациента.


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Сегодня в 10:18, просмотров: 43, комментариев: 0

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