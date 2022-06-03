Житель Ханты-Мансийска получил два штрафа за дискредитацию российской армии

В ХМАО полицейские обнаружили в соцсетях очередные комментарии, дискредитирующие, по их оценке, российскую армию. Автором сообщений оказался 39-летний житель Ханты-Мансийска, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«В публичных сообществах социальных сетей, сотрудниками полиции были выявлены два поста, дискредитирующие деятельность Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины», - говорится в сообщении ведомства.

Суд привлек югорчанина к ответственности в порядке ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и назначил ему штраф в размере 40 тыс. рублей за каждый комментарий.