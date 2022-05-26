Суд рассмотрит дело о шпионаже в администрации Югорска

В ХМАО следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудницы администрации Югорска. Она обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенном с использованием служебного положения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, в период с 27 июля 2020 года по 1 апреля 2021-го обвиняемая, пользуясь своим служебным положением, незаконно собирала информацию о движимом и недвижимом имуществе одного из предпринимателей. Эту информацию она передавала конкуренту бизнесмена.

Чиновница свою вину не признала, но следователям удалось собрать достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Уточняется, что преступление выявили сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Советскому району при проведении оперативно-розыскных мероприятий.