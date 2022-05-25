Подведены итоги рейтинга муниципалитетов Югры по поддержке НКО

В Югре подвели итоги пятого рейтинга муниципалитетов по эффективности их работы в сфере поддержки социально сориентированных некоммерческих организаций, а также социального бизнеса. Среди городов лучшими признаны Ханты-Мансийск, Урай и Нягань, среди районов – Октябрьский, Белоярский и Сургутский районы. Работу по составлению рейтинга провел департамент экономического развития Югры.

В 2021 году система подсчета баллов в этом рейтинге была модернизирована. Теперь она в большей степени оценивает количество: НКО, оказывающих общественно полезные услуги, субъектов социального бизнеса, граждан и предпринимателей, занимающихся креативной деятельности в социальной сфере, а также предприятий, развивающих внутренний и въездной туризм.

«Среди лидеров рейтинга муниципальных образований автономного округа наблюдается высокая конкуренция», – сказала заместитель директора департамента экономического развития автономного округа Лариса Шанаурина.

Итоговый документ рассмотрела комиссия по экономическому развитию и поддержке предпринимательства общественной палаты Югры вместе с рабочей группой по организации оказания госуслуг в социальной сфере. Рекомендация экспертов такова: руководству муниципалитетов нужно общаться и обмениваться лучшими практиками и решениями, а также постоянно подключать к своей работе общественников, бизнес, СМИ.