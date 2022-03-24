Выращивающий в квартире коноплю югорчанин стал фигурантом уголовного дела

35-летний житель поселка Новоаганск Нижневартовского района стал фигурантом уголовного дела. Полицейские обнаружили в квартире мужчины бокс, в которой он выращивал 4 куста конопли. Дополнительно полицейские нашли картонную коробку с частями растений конопли массой более 71 грамма, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Фигурант пояснил, что создал тепличные условия и выращивал коноплю для личного использования и сбывать не планировал», - говорится в сообщении ведомства.