В Югре будут судить мужчину, убившего свою жену во время пьяной ссоры

Югорчанин убил свою жену в ходе пьяной ссоры. Причиной конфликта стала ревность. Инцидент произошел 25 ноября 2021 года.

По версии следствия, мужчина два раза ударил супругу по голове твердым предметом, затем пырнул ножом три раза в область лица и шеи, а затем двадцать раз вилкой в грудь, живот и конечности. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в СУ СКР по Югре.