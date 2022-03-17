Югорчанин обвиняется в краже имущества с автозаправки на полмиллиона рублей

В Советском районе завершено расследование уголовного дела о краже имущества с законсервированной автозаправочной станции в поселке Зеленоборск. В совершении кражи обвиняется 42-летний житель Советского, ранее судимый за имущественные преступления и преступления против личности, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По данным следствия, в конце мая прошлого года югорчанин демонтировал на территории законсервированной автозаправки 29 бывших в эксплуатации дорожных плит и 2 топливно-раздаточные колонки контейнерного типа. Общий ущерб от преступных посягательств, нанесенный владельцу – крупной нефтеперерабатывающей компании, составил свыше полумиллиона рублей, уточнили в ведомстве.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения.