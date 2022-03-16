Необоснованный спрос вызвал нехватку некоторых товаров в магазинах ХМАО, считает Наталья Комарова

В ХМАО обеспечен товарный запас, заявила губернатор округа Наталья Комарова в ходе заседания регионального оперштаба.

«По результатам проверок компетентными органами автономного округа установлено: на складах торговых организаций муниципальных образований обеспечен запас товаров первой необходимости от 14 до 56 дней», - цитирует главу Югры «Интерфакс».

Наталья Комарова также отметила, что в Мегионе, Урае, Когалыме и Советском районе произошло снижение товарных запасов по отдельным группам товаров первой необходимости, однако периодичность поставок не нарушена.

«Причина нехватки каких-то товаров - это наш с вами необоснованный спрос», - объяснила Комарова.

По ее словам, в некоторых торговых организациях региона зарегистрировано повышение цен на продовольственные товары, детские товары и лекарства. Губернатор попросила ФАС проверить все факты необоснованного повышения цен.