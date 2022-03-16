В Сургуте и Нижневартовске организовали фестиваль для уличных художников

Этим летом в Сургуте и Нижневартовске пройдет фестиваль уличного искусства «Мо́сты-2022». Талантливые художники со всей России и территорий бывшего СНГ получат шанс реализовать свой творческий потенциал на десятках фасадах здания. Организатор мероприятия – АНО «АртСреда»

«Миссия фестиваля заложена в самом названии проекта. «Мóсты» в переводе с хантыйского – «нужный», но организаторы проекта вложили в него также и смысл русского слова «Мосты́». Ведь так важно наладить прочный контакт между творческой средой с улиц и городскими администрациями, чтобы серые кварталы и безликие улицы смогли стать настоящими музеями монументального искусства, а местные жители смогли ближе познакомиться с мировой уличной культурой», – говорится в сообщении организаторов проекта.

Принять участие в фестивале может любой художник или творческое объединение в возрасте от 18 лет. Заявки принимаются до 13 апреля 2022 года.

В проекте планируют задействовать 35 объектов городов. Их могут выбрать сами жители Сургута и Нижневартовска.

Более подробную информацию о фестивале можно узнать в группе во ВКонтакте.