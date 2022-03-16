На Урале прошло совещание по борьбе с большой водой и огнем

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев провел совещание с губернаторами на тему подготовки к паводкам и пожарам. В нем приняла участие глава Югры Наталья Комарова.

«В Уральском федеральном округе проводится подготовительная работа по безаварийному пропуску паводковых вод. Для обеспечения противопаводковых мероприятий предусмотрена группировка сил общей численностью около 48 тысяч человек, более 13 тысяч единиц техники. Реализуются меры по смягчению рисков, повышению готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации», – рассказал полпред.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, Наталья Комарова отметила, что МЧС России с 28 февраля по 4 марта оценил готовность региона к паводкам и пожароопасному периоду, и дал положительные оценки работе автономного округа.

«Сводный план тушения лесных пожаров на территории Югры на период пожароопасного сезона 2022 года согласован со всеми заинтересованными структурами и утвержден мною 11 марта, – рассказала губернатор Югры. – Для проведения авиационного мониторинга, тушения лесных пожаров, воздушных тренировок заключены все контракты, они профинансированы в объемах, отвечающих стандартам».

По поручению зампредседателя правительства России Виктории Абрамченко Югра заложила в бюджете 155,8 млн рублей на противостояние пожарам и паводкам – и это не меньше, чем было годом раньше. В автономном округе сформированы сводные планы по тушению пожаров, а также разработаны все механизмы по взаимодействую служб по борьбе с огнем.