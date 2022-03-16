16+
Логотип Сиапресс
USD  111,4823   EUR  122,4522  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Югра готовится противостоять пожарам и паводкам

На Урале прошло совещание по борьбе с большой водой и огнем

​Югра готовится противостоять пожарам и паводкам
Фото admhmao.ru

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев провел совещание с губернаторами на тему подготовки к паводкам и пожарам. В нем приняла участие глава Югры Наталья Комарова.

«В Уральском федеральном округе проводится подготовительная работа по безаварийному пропуску паводковых вод. Для обеспечения противопаводковых мероприятий предусмотрена группировка сил общей численностью около 48 тысяч человек, более 13 тысяч единиц техники. Реализуются меры по смягчению рисков, повышению готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации», – рассказал полпред.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, Наталья Комарова отметила, что МЧС России с 28 февраля по 4 марта оценил готовность региона к паводкам и пожароопасному периоду, и дал положительные оценки работе автономного округа.

«Сводный план тушения лесных пожаров на территории Югры на период пожароопасного сезона 2022 года согласован со всеми заинтересованными структурами и утвержден мною 11 марта, – рассказала губернатор Югры. – Для проведения авиационного мониторинга, тушения лесных пожаров, воздушных тренировок заключены все контракты, они профинансированы в объемах, отвечающих стандартам».

По поручению зампредседателя правительства России Виктории Абрамченко Югра заложила в бюджете 155,8 млн рублей на противостояние пожарам и паводкам – и это не меньше, чем было годом раньше. В автономном округе сформированы сводные планы по тушению пожаров, а также разработаны все механизмы по взаимодействую служб по борьбе с огнем.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 00:29, просмотров: 128, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В эфир «Первого канала» выбежала сотрудница с призывом «не верить пропаганде» 691
  2. ​Почему не закрылись «маки»? 656
  3. В нынешних условиях преимуществом UnionPay для держателей карт является выход на более широкий международный рынок 533
  4. Молодой водитель погиб в ДТП в Нижневартовске 485
  5. ​19 марта в Сургуте пройдет встреча с застройщиками Санкт-Петербурга и Ленинградской области 484
  6. ​В Югре чиновникам назначили штраф в 10 млн рублей за загрязнение реки 471
  7. На железной дороге «Сургут-Обский» 14 марта сломались рельсы 457
  8. Сладости в России подорожают на 20–30% 449
  9. Российские туристы застряли в Таиланде, Египте и ОАЭ, сообщили в АТОР 436
  10. Свердловчанин жестоко избил югорчанина и бросил его умирать на улице 423
  1. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 4376
  2. В ходе спецоперации в Украине погиб еще один югорчанин 3567
  3. Снова актировка? Синоптики предсказывают сургутянам резкое похолодание 3421
  4. Сургутянин заплатит 40 тысяч за критику спецоперации в Украине в соцсетях 3262
  5. Россияне остались без отдыха за границей и внутри страны 3065
  6. ​Переобулись 2891
  7. В Югре в сетевых магазинах ввели ограничения на продажу продуктов 2749
  8. Потребительские патриоты 2604
  9. Сергей Юнганс: «Мы сами формируем того зрителя, который в будущем полюбит классическую музыку, оперу, балет…» 2579
  10. ​Актировка: 1-4 классы второй смены 2323
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 16624
  2. Югорчане собирают деньги на лечение от лейкоза ребенка из Нижневартовска 9205
  3. В Нефтеюганске может появиться Макдоналдс 7516
  4. «Донор со стажем»: нефтеюганец сдал кровь 156 раз 6865
  5. Югорчанина приговорили к 280 часам обязательных работ за кражу туалетной воды 6741
  6. Скорая помощь спасла вартовчанку, у которой возникла аллергия после приема лекарств 6555
  7. ​Жириновский – по-настоящему главный символ и пророк современной России. Жив ли предсказатель войны? 6492
  8. ​Не так уж и единогласно получилось 6401
  9. В Нижневартовске осудят экс-начальника управления Пенсионного фонда за коррупцию 6117
  10. Лжеполицейские раскрутили югорчанина на полтора миллиона рублей 5965

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика