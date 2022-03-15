В Югре не планируют отменять масочный режим в ближайшее время

В Югре пока не планируют отменять масочный режим. Об этом заявила губернатор региона Наталья Комарова на заседании оперштаба.

«От главного санитарного врача региона не поступало рекомендации отказаться от этого режима. Что еще имеет большое значение, на этой неделе и на следующей у нас в регионе будут проходить мероприятия всероссийского и международного значения. В этой связи в целях безопасности югорчан и наших гостей не вижу возможности отказаться от масочного режима на этот период», – подчеркнула глава округа.

Однако, отмена масочного режима будет зависеть и от самих югорчан. Власти округа обращают внимание на темпы вакцинации и соблюдение санитарных правил безопасности.

«С учетом мероприятий, которые проводятся проводиться в округе, если мы не хотим введения ограничений и роста заболеваемости, а мы еще не снизились до того уровня, какой демонстрировала предыдущая волна коронавируса, то масочный режим логично сохранить. Тем более что продолжает действовать постановление главного санитарного врача РФ еще от 2020 года, в котором прописано требование о ношении гигиенических масок на территории страны», – добавила глава Роспотребнадзора Югры Майя Соловьева.

Напоминаем, что ранее в Москве решили отменить масочных режим. Вслед за столицей другие регионы также стали отказываться от ношения СИЗ в общественных местах.