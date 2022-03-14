Суд обязал оснастить югорскую поисково-спасательную базу транспортом и спецсредствами

В Югре транспортный прокурор потребовал обеспечить поисково-спасательную базу необходимым транспортом и спецсредствами. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, нарушения обнаружились при проверке ФКУ «Уральский авиационный поисково-спасательный центр».

«Установлено, что Ханты-Мансийская региональная поисково-спасательная база не в полном объеме оснащена техникой, имуществом и снаряжением, необходимым для выполнения аварийно-спасательных работ», - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Транспортный прокурор обратился в суд с требованием к ФКУ оснастить центр транспортом и специальными средствами. Суд исковые требования удовлетворил, за фактическим исполнением установлен контроль.